Rhein-Clean up in Dormagen Sie gehen Reifen und Ölfässern an den Kragen

Am Samstag, 16. September, geht es weiter. Denn an diesem Tag startet der „World Cean-up Day – Die Welt räumt auf. 2022 beteiligten sich fast 15 Millionen Menschen weltweit in über 190 Ländern am World Cleanup Day. Mit ihren Müllsammelaktionen setzten sie ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie Welt. Klar, dass dann auch die Dormagener Rhein-Clean-Up-Truppe mit von der Partie ist. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Schützenplatz in Stürzelberg. Festes Schuhwerk, Kopfbedeckung und ausreichend Getränke und Verpflegung werden empfohlen. „Wir freuen uns über jeden Helfer, da der Pegel sinkt, wird es noch genug Müll geben“, ist sich Schwanfelder sicher.