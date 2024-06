Deal mit Ex-Feuerwehrchefin Sabine Voss Zahlt die Stadt Dormagen Gehalt für Nichtstun?

Werden in der Verwaltung hohe Gehälter bezahlt, ohne dass es eine konkrete Gegenleistung existiert? Dieser Verdacht steht durch eine Anfrage im Raum, die die CDU-Stadtverordnete und Parteivorsitzende Anissa Saysay an Bürgermeister Erik Lierenfeld gerichtet hat. Es geht um die ehemalige Dormagener Feuerwehr-Chefin Sabine Voss. Sie soll seit 2019 volle Bezüge beziehen, obwohl sie vom Dienst freigestellt ist und sich in Altersteilzeit befindet. Die Rede ist von einem hohen sechsstelligen Betrag, den die Stadt bislang aufgewendet haben soll.