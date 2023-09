Brauchtum in Gohr Zahlreiche Auszeichnungen und Jubiläen beim Schützenfest in Gohr

Das zeigte sich am Sonntag Nachmittag von seiner besten Seite. Der große Festzug zog Schaulustige an. Viel Applaus gab es für die Parade zu Ehren des Königs Ingo Güsgen. Jungschützenkönig Jason Theißen wurde am Abend gekrönt. Am Montag Nachmittag sollen am Schießstand ihre Nachfolger für die Saison 2024/25 ermittelt werden.