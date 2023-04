Was Kunden wissen sollten Zählerableser in Dormagen unterwegs - im Zweifel evd kontaktieren

Zwischen dem 2. und 13. Mai sind deshalb Ableser im Stadtgebiet unterwegs, um die Zählerstände der Dormagener Verbraucher und Verbraucherinnen zu erfassen. „Wichtig ist, dass wir die Zählerstände aller Energie- und Wasserzähler in den betroffenen Stadtteilen benötigen. Auch von Verbrauchern, die Strom und/oder Gas von einem anderen Lieferanten als der evd beziehen, um diese an den Messstellenbetreiber weiterzuleiten“, erklärt Falk Hesse, Abteilungsleiter Technische Infrastruktur. Die Ablesephase ist rollierend und beginnt in den Stadtteilen Delrath, Nievenheim, Ückerath, St. Peter und Stürzelberg. Andere Stadtteile werden im September bzw. November abgelesen.