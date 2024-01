Wald in Dormagen „Ich wünsche mir, lebendig von der Reise zurückzukommen“

Schon einige Tage vor dem Jahreswechsel haben Waldbesucher die ersten Wunschzettel für das neue Jahr an den Baum gehängt. Denn Revierförster Frank Pechtheyden hatte am Wegesrand in unmittelbarer Nähe des Forsthauses einen Wunschbaum aufgestellt. Hier konnten die Waldbesucher aufschreiben, was sie sich wünschen oder was sie beschäftigt.

Die Idee war ein Erfolg. Am Ende hingen über 40 Kärtchen an den Zweigen. Vor ein paar Tagen hat Pechtheyden sie abgehängt und angeschaut.