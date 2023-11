Sicherheit in Dormagen Stadt würdigt ihre mutigen Feuerwehrleute

Sie leisten ihren Dienst für die Allgemeinheit und bringen dabei mitunter ihr eigenes Leben in Gefahr, um anderen zu helfen: Feuerwehrleute. In Dormagen besteht mindestens einmal im Jahr die Möglichkeit, den Einsatz der furchtlosen Männer und Frauen öffentlich und in feierlichem Rahmen zu würdigen – beim traditionellen Ehrungsabend, der gerade wieder stattgefunden hat. Dabei wurden wieder langjährige und besonders verdiente Einsatzkräfte ausgezeichnet.