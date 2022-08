Unternehmen in Dormagen : Neue Workshopreihe soll innovative Bildung fördern

Unternehmen in Dormagen

Dormagen Mit dabei sind unter anderen der Chemparkbetreiber Currenta und die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen.

Der Begriff und was dahinter steckt, ist vielen möglichweise nicht geläufig: „Der Industry Hub“ ist ein gemeinsames Projekt des Rhein-Kreis Neuss und der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen und soll Unternehmen beim Aufbau digitaler, nachhaltiger und innovativer Geschäftsmodelle sowie der Anpassung von Geschäftsprozessen unterstützen. Der Chemparkbetreiber Currenta ist als assoziierter Partner des Industry Hub mit im Boot. Und Currenta initiiert nun mit dem Industry Hub und weiteren Partnern eine Workshopreihe zum Thema innovative Bildung .

„Durch die Digitalisierung und durch die beschleunigte Transformation der Industrie wandeln sich die Berufsbilder immer schneller. Oft auch so deutlich, dass der ursprünglich gelernte Beruf nicht immer der Beruf bleibt, den man ausüben wird. Wir wollen auch in Zukunft eine passgenaue und zukunftsweisende Ausbildung an unseren Standorten anbieten. Dabei ist diese Kooperation sehr wertvoll“, sagt Uwe Menzen, Bildungsleiter bei Chempark-Manager und -Betreiber Currenta. Menzen weiter: „Die Unternehmen im Chempark benötigen gut ausgebildete und handlungsfähige Fachkräfte, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ein entscheidender Faktor dabei ist die Ausbildung nach modernsten Standards.“