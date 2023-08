Auch Grundstücksbesitzer profitieren Worado baut Wohnungen in Delrath

Dormagen braucht dringend Wohnraum und es tut sich was. Es läuft die Wohnraumoffensive der städtischen Wohnraumgesellschaft Worado in Rheinfeld, Delhoven und Nievenheim. Aber dabei bleibt es nicht: Die Mitglieder des Planungsausschusses sollen in der ersten Sitzung nach der Sommerpause am Freitag den Aufstellungsbeschluss für eine Wohnbebauung in Delrath nahe des Schützenplatzes verabschieden und mit diesem Schritt das Bebauungsplanverfahren anschieben. Vorgesehen sind dort auf einer Fläche von immerhin 2,5 Hektar drei bis viergeschossige Geschosswohnungen (Parkebene im Erdgeschoss) sowie mehrere Reihenhäuser.