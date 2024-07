Stadtrat Dormagen genehmigt Finanzspritze für Worado Wohnungsbau in Nievenheim geht weiter

Im Anschluss an die Sitzung des Stadtrates kann die Stadt eine gute Nachricht verkünden: Der Neubau von 47 Wohnungen an der Straße „Am Schwimmbad“ in Nievenheim geht weiter. Nach Vertragsunterzeichnung für ein Fortführungskonzept mit der Pellikaan GmbH aus den Niederlanden als Generalunternehmer kann das Bauvorhaben der städtischen Wohnraumgesellschaft Worado fortgesetzt werden.