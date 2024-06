Bauen in Dormagen Wohnkomplex Bahnhofstraße eingeweiht

Das nächste Bauprojekt der städtischen Wohnraumgesellschaft Worado ist fertig. Innerhalb von 16 Monaten ist ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen inklusive Außenanlage und Stellplätze gebaut worden. Jetzt ist es an der Bahnhofstraße eingeweiht worden. Sechs der acht Wohnungen sind öffentlich gefördert und unterliegen somit einer Mietpreisbindung. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Soziales Wohnen entstanden. „Wir haben versprochen, dass wir den Bedarf an neuem Wohnraum sehr ernst nehmen und zeitnah für neue, bezahlbare Wohnungen sorgen werden. Darum freut es mich, dass wir ein weiteres Wohnobjekt einweihen und rund 30 Bürgerinnen und Bürgern ein neues, modernes Zuhause schaffen konnten“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld. Der Wohnkomplex Bahnhofstraße besteht aus Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Alle Einheiten verfügen über einen Balkon, eine Terrasse mit Garten oder eine Dachterrasse.