Mehr Vielfalt beim Einkaufen Größeres Angebot für den Dormagener Wochenmarkt

Qualität, Frische, Regionalität und ein emotionales Einkaufserlebnis „von Mensch zu Mensch“ machen den Wochenmarkt dienstags und freitags bei den Dormagenerinnen und Dormagenern so beliebt. Im Laufe der Jahre wurde das Angebot stetig erweitert. So kamen im Laufe der Zeit Bekleidung im preisgünstigen Segment hinzu, aber auch ein Korbflechter, der handgefertigte Körbe oder Rattanmöbel anbietet. Vor allem freitags ist der Wochenmarkt zweifellos ein Magnet. Doch der große Obst- und Gemüsehändler, den alle nur als „Ingo“ kannten, wird schmerzlich vermisst. Aus Altersgründen haben er und seine Frau den großen Marktstand aufgegeben. Denn: So schön das Marktgeschäft für die Verbraucher ist, so anstrengend ist es vor allem körperlich. Schon in den frühen Morgenstunden reisen die Händler an, müssen alle Waren auspacken und ansprechend präsentieren. Und das ist Knochenarbeit.