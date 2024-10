Dormagener Wildtierexperte klärt auf „Der Hund wird sich selber nicht bremsen können“

In Dormagen halten sich Rehe vor allem auf den Feldern auf. Sträter erklärt wieso: „Dort ist das Rehwild sehr vertraut, weil es dort nicht bejagt wird. Es steht dann auch tagsüber beispielsweise in einem Rübenfeld, ungefähr zehn bis zwanzig Meter vom Weg weg. Und wenn ein Hund es dann hetzt, kennt es das so gar nicht, weil es ja vertraut ist.“ Das Problem für die Rehe ist dann, dass es auf dem Feld – im Gegensatz zum Wald – kaum Stellen gibt, an die es sich geschützt zurückziehen kann. Der Hegeringleiter führt aus: „Wenn so ein Reh da flüchtet, ist es teilweise auch auf 600 Metern noch sichtbar. Der Hund wird sich da selber nicht bremsen können und geht weiter hinterher. Gerade jetzt in der Jahreszeit fallen die Tiere dann sehr weit in ihrem Energiehaushalt zurück und können nicht mehr so große Fluchtdistanzen zurücklegen. Da sind die Tiere dann nach 300 Metern aus der Puste, und da hat so ein Hund natürlich leichtes Spiel.“