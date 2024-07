Bildung in Dormagen Kreisarchiv beleuchtet Abtei-Historie

Stephen Schröder, Leiter des Archivs im Rhein-Kreis Neuss, weist auf die langjährige Tradition der Abtei Brauweiler hin: „Verlässt man Köln Richtung Westen, erhebt sich bereits aus einiger Entfernung die Silhouette der Abtei Brauweiler, die 2024 den 1000. Jahrestag ihrer Gründung feiert. An wenigen historischen Orten im Rheinland lässt sich besser zeigen, welchen Veränderungen das Leben in Köln und Umgebung in diesen knapp 40 Generationen unterworfen war“, sagt er und fügt hinzu: „Allein die fast 800 Jahre, in denen Mönche in Brauweiler beteten und arbeiteten, aber auch bauten, repräsentierten, herrschten und straften, waren eine Zeit steten Wandels.“ Eine der wenigen Konstanten waren enge Verbindungen zwischen Brauweiler und Zons: Die Pfarrei Zons gehörte dem Kloster, (fast) alle Zonser Pfarrer kamen vom 14. Jahrhundert bis zur Auflösung des Klosters 1802 aus Brauweiler. Anmeldung per Mail an kreisarchiv@rhein-kreis-neuss.de oder unter Tel. 02133 530210.