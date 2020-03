Hilfen für Firmen in Dormagen : Wirtschaftsförderung berät Unternehmen in Corona-Krise

Dormagen Das Coronavirus trifft auch die heimische Wirtschaft hart. Einzelhandel, Gastgewerbe und Tourismusindustrie verzeichnen Umsatzrückgänge.

In Dormagen übernimmt die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) die Funktion des Förderlotsen und steht Unternehmern in der Corona-Krise als erster Ansprechpartner in Sachen wirtschaftliche Hilfen zur Verfügung. „Uns erreichen bereits die ersten Anfragen, die je nach Branche völlig individuell sind, und wir bemühen uns, möglichst schnell Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen“, verweist SWD-Geschäftsführer Michael Bison auf den engen Austausch mit den Gewerbetreibenden vor Ort. Wohin wende ich mich bei Lohnfortzahlung im Quarantänefall oder bei Schließung meines Betriebes? Wie kann ich Liquiditätshilfen in Anspruch nehmen? Diese Fragen sind angesichts der aktuellen Ausnahmesituation drängend.