„Saison-Opening“ in Dormagen Wirtschaft an der Seite der Horremer Schützen

Seit Brudermeisterin Sabine Janning an der Spitze der Horremer Schützen steht, wurde und wird viel bewegt. In diesem Jahr zum Beispiel wird es ein neues Format geben, das als Netzwerktreffen gedacht ist. Die Idee kommt bereits gut an. Denn die großen Wirtschaftsvereine Initiative Dormagen (IDo) und IG TopWest sowie die Currenta-Gruppe unterstützen nach Angaben der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Dormagen-Horrem das erste „Saison-Opening“ am 31. Mai. Auch Erik Lierenfeld, Bürgermeister und und in seiner Funktion als Kuratoriumsmitglied der Sparkassenstiftung, sei mit an Bord.