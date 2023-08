Große Solidarität in Dormagen Gastronome stellen sich hinter Kult-Wirt Uli Jung

Die Gastronomie hält zusammen. Das Schicksal des Kultwirtes Uli Jung, der nach jahrelangem Nachbarschaftsstreit nun in seiner Existenz bedroht ist, sorgt für Solidarität unter den Dormagener Gastronomen. Hintergrund ist eine von Walter Wolf initiierte Petition. Ihr Ziel: die Traditionskneipe Haus Bismarck zu erhalten und zu unterstützen. Die Zahl der Unterschriften wächst und inzwischen liegt die Petition nicht nur im Haus Bismarck, sondern auch in verschiedenen Kneipen, Cafés und Restaurants aus. Die Wirte sind entsetzt, was ein Einzelner ausrichten kann.