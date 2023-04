Nach Besuch einer Delegation aus Sambia Dormagen will Pflegekräfte aus Chipata

Dormagen · Die Arbeitslosigkeit in der neuen Partnerstadt Dormagens in Sambia ist hoch; in Deutschland würden Beschäftigte hingegen gebraucht. Könnte sich dieses Problem in engerer Zusammenarbeit lösen lassen?

27.04.2023, 15:00 Uhr

Die Delegation aus Chipata besuchte auch technische Bereiche wie Entwässerung und Müll. Foto: Stadt Dormagen

Die Stadt Dormagen und ihre neue Partnerstadt Chipata in Sambia wollen in Zukunft vor allem auf vier Feldern zusammenarbeiten: Energiegewinnung, Entwässerung, Wissenstransfer und Wiederaufforstung. Dies wurde beim gerade zu Ende gegangenen Besuch einer Delegation aus Chipata in Dormagen vereinbart.