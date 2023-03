Mega-Vorhaben in Dormagen Wildwasserpark wird zum 70-Millionen-Projekt – mindestens

Noch stehen die Chancen gut, dass Dormagen ein in der Region, vielleicht sogar NRW-weit einzigartiges Sport- und Freizeitareal erhält: einen Wildwasserpark am Straberg-Nievenheimer See. Die Sportpolitiker in der Stadt und auf Kreisebene müssen entscheiden, ob sie dieses Mega-Projekt weiter vorantreiben. Der grundsätzliche politische Wille ist vorhanden, aber werden die Kosten zur entscheidenden Bremse? Eine Konzeptstudie liegt vor und wird intern weiter beraten, die Sportpolitiker in Dormagen wurden jetzt über den Sachstand informiert. Dort sprach Kreisdirektor Dirk Brügge von einem Kostenvolumen von rund 70 Millionen Euro bei Reduzierung von zwei Kanälen auf einen. Die Rede war auch schon einmal von 100 Millionen Euro.