Wohnen in Dormagen : Wie Vivawest seine Mieter verärgert

Dormagen Plattgefahrene Wiesen, keine Modernisierungen, schlechte Kommunikation: Mieter in der Goethestraße ärgern sich über Vivawest. Die Firma hingegen verspricht, einiges zu verbessern.

Sworowski wohnt in der Goethestraße in Dormagen, ihre Wohnung gehört der Vivawest GmbH. Das Haus wurde in den 50er-Jahren gebaut, für Mitarbeiter von Bayer. Im Jahr 2002 kaufte die Firma THS, eine Vorgängerfirma von Vivawest, 730 ehemalige Bayer AG-Wohnungen in Dormagen, darunter auch die Wohnungen an der Goethestraße. Sworowski wohnt in dem Quartier schon seit fast 20 Jahren, ihr Ex-Mann arbeitete bei Bayer. Sie erlebte also noch mit, wie es war, als die Wohnungen noch zu Bayer gehörten. Und sie sagt: Damals war es besser.