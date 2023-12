Historie in Dormagen Der lange Kampf der Rheinfelder für eine Schule

Rheinfeld · Im 19 Jahrhundert hatte nicht jedes Dorf in Dormagen eine Schule. Daher setzten sich die Eltern oft für den Bau und die Genehmigung einer eigenen Dorfschule ein. So auch in Rheinfeld. Die Vorgeschichte.

14.12.2023 , 04:50 Uhr

Um den Bau der „alten Schule“ in Rheinfeld gab es einen langen Kampf. Foto: Archiv Breimann

Von Eduard Breimann