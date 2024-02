Herzwochen in Dormagen Herzstillstand überleben und vermeiden

Im Bürgerhaus waren vor allem ältere Menschen zusammengekommen, etliche haben bereits Herzvorerkrankungen, einen Infarkt hinter sich oder Stents gesetzt gekommen. Diese kleinen Gitterröhrchen werden mittels eines Katheters in die Herzkranzgefäße eingesetzt, um einen Verschluss zu beseitigen und die Blutversorgung der Herzmuskel aufrecht zu erhalten. Prof. Dr. Michael Haude, Ärztlicher Direktor am Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin am Lukaskrankenhaus Neuss, hat Stents entwickelt, die nicht im Körper verbleiben, sondern sich nach etwa einem Jahr auflösen. Die Forschung ist inzwischen so weit, dass erste Stents dieser neuen Art am Lukas eingesetzt werden konnten. Prof. Haude ist auch die treibende Kraft hinter dem Programm der jährlichen Herzwochen im Rhein-Kreis Neuss. Zudem ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Am vergangenen Mittwoch machte er im Bürgerhaus Horrem Werbung für die Stiftung und ihre Aufklärungsaktionen. Rund 107.000 Mitglieder hat die Stiftung, ihre Botschaft: „Hab ein Auge auf Dein Herz“.