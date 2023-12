Die Gebühren im Jahr 2024 Was teurer und was günstiger wird

Nach Jahren, in denen Verwaltung und Politik nicht an der Gebühren- und Steuerschraube drehten, kommen die Dormagener und Dormagenerinnen in 2024 nicht an Erhöhungen vorbei. Die betreffen viele Bereiche und fallen mitunter doch recht moderat aus. So ist Dormagen, was Steuern und Gebühren betrifft, im kommunalen Vergleich meist im Mittelfeld anzusiedeln – Ausnahmen (Grundsteuer B) bestätigen die Regel. Für Bürgermeister Erik Lierenfeld und eine politische Mehrheit sind die Erhöhungen notwendig, um auch auf diesem Weg einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Was wird wieviel teurer?