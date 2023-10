Religionen in Dormagen Verbundenheit im Glauben an einen Gott

Nach dem Religionsmonitor 2023 der Bertelsmann-Stiftung halten 34 Prozent der Befragten in Deutschland, also mehr als jeder Dritte, die Pluralität der Religionen für eine Bedrohung. Immerhin: 29 Prozent erfahren sie als Bereicherung. Dieselbe repräsentative Befragung ergab, dass 93 Prozent die durch das Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit wertschätzen. Grund genug, dass sich der Knechstedener Abend in der historischen Klosterbibliothek mit dem Dialog und dem theologischen Austausch zwischen Christen und Muslimen beschäftigte.