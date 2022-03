Unterstützung in Dormagen : Ukraine: Wie Bürger finanzielle Hilfe bekommen

Unterstützung in Dormagen

Dormagen Bürger, die ukrainische Schutzsuchende privat in ihrer Wohnung oder ihrem Haus aufnehmen, erhalten künftig finanzielle Unterstützung.

Für jede untergebrachte Person zahlt die Stadt monatlich eine Pauschale in Höhe von 177 Euro. Darauf haben sich die Sozialdezernenten des Rhein-Kreises verständigt. So funktioniert es:

Die Pauschale soll vorrangig dazu dienen, steigende Nebenkosten für Strom, Wasser, Heizung und Müll abzufedern. Die Auszahlung erfolgt automatisch nach Antragstellung mittels Online-Formular unter www.dormagen.de/ukraine/zuschuss . Dabei wird um etwas Geduld gebeten, da derzeit vorrangig die Leistungen für die ukrainischen Schutzsuchenden bearbeitet werden. Jene, die sich bereiterklären, Kriegsflüchtlinge zu beherbergen, können unter Angabe ihrer Kapazitäten eine E-Mail an hilfe@stadt-dormagen.de schicken oder online auf der Webseite www.dormagen.de/ukraine ein entsprechendes Kontaktformular ausfüllen. „Wir wollen niemanden mit der finanziellen Zusatzbelastung alleine lassen und hoffen, mit der Pauschale einen kleinen Ausgleich zu schaffen. Jedes private Angebot für eine vorübergehende Unterbringungsmöglichkeit begrüßen wir sehr“, sagt Krumbein.

Wenn Privathaushalte, die Geflüchtete aufgenommen haben, eine größere Mülltonne benötigen, können diese unter 02133 257-313 oder -699 oder per E-Mail an steueramt@stadt-dormagen.de angefordert werden. Es werden Name, Anschrift, Telefonnummer für Rückfragen, Angabe über die neue Tonnenart, -größe und den neuen Leerungsrhythmus benötigt. Um beherbergte Ukrainer auf das Thema Mülltrennung hinzuweisen, hat die Stadt auf der Webseite www.dormagen.de/ukraine ein Informationspapier auf Deutsch und Ukrainisch zum Download bereitgestellt.