Stadtrat Dormagen : Stadt widmet fünf Straßen dem öffentlichen Verkehr

Dormagen Ein formaler Akt nur, aber für die Anwohner das neue Gefühl, an einer Gemeindestraße zu wohnen: Dies ist jetzt der Fall, nachdem der Stadtrat fünf Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet hat.

In Gohr ist dies beim Sappeurweg geschehen, der zwischen der Bergheimer Straße und der Kirchstraße liegt und der jetzt den Status einer öffentlichen Gemeindestraße besitzt. In Hackenbroich waren gleich drei Straßen betroffen. So wurde die Benzstraße von der Kruppstraße ausgehend bis zum Ausbauende, an dem ein Wendehammer liegt, als Gemeindestraße ohne Einschränkung gewidmet. Gleiches gilt für die Ottostraße, ebenfalls von der Kruppstraße bis zum Wendehammer sowie für die Bergiusstraße. Dort geht es um den Abschnitt von der Roggendorfer Straße/Kreisstraße 18 bis zu ihrem Ausbauende (Wendehammer). In der Dormagener Innenstadt gibt es für die Röntgenstraße eine Widmung für den öffentlichen Verkehr, und zwar für den kleinen Stichweg, der von der Röntgenstraße zwischen den Häusern mit den Nummern 30 und 32 abzweigt, bis zum Ausbauenden. Die Röntgenstraße war erst im vorvergangenem Jahr ausgebaut worden.