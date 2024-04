Bezirksverband Nettesheim zu Gast in Dormagen Wer wird am Sonntag neuer Bezirksprinz?

Am Sonntag, 21. April, findet in Straberg der Bezirksjungschützentag des Bezirksverbandes Nettesheim statt. Neben spannenden Wettkämpfen stehen vor allem die einzelnen Begegnungen im Mittelpunkt. „Deshalb freue ich mich besonders, dass wir in diesem Jahr mit unserem Diözesanjungschützentag zu Gast in eurem Bezirksverband sein dürfen. Ich bin mir sicher, dass die ausrichtende Bruderschaft uns einen großartigen Tag bereiten wird“, sagt Simon Magnin, Diözesanjungschützenmeister in Richtung der Straberger.