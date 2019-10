Dormagen wertet Stadtteil auf : So schön soll der Bürgerpark in Horrem werden

So schön soll der Bürgerpark in Horrem werden

Horrem So könnte die neu gestaltete Fläche zwischen Weilerstraße und „Am Hagedorn“ im Norden von Horrem aussehen: Spielmöglichkeiten wie ein Kletterpark, mehrere Treffpunkte und schön angelegte Wege durch eine Grünfläche.

Die Fläche neben dem Alten Friedhof an der Weilerstraße in Horrem und ihre Umgebung soll zum Bürgerpark für Jung und Alt – mit Spielgeräten und vielen Möglichkeiten zum Verweilen umgestaltet – werden. Im Rahmen des Stadtteilentwicklungsprojektes „Soziale Stadt Horrem“ soll dieser Bürgerpark Horrem weiter geplant und umgesetzt werden, nachdem bereits Schüler der Christoph-Rensing-Grundschule Horrem und Mieter der Baugenossenschaft aus den Häusern im Umfeld ihre Ideen bei zwei Workshops eingebracht haben. Der Alte Friedhof bleibt in seiner jetzigen Form erhalten. Bei planmäßigem Verlauf des Projektes könnte 2020 ein umzäunter Hundeauslauf angelegt werden.