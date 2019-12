Chempark in Dormagen : Wenn die Feuerwehr auf dem Eis steht

Chempark in Dormagen

Topfit beim Eishockey sowie beim Feuerwehreinsatz (v.l.): Sven Sittinger, Markus Heidrich, Lukas Hartwanger und Heinrich Lüneburg in Feuerwehrmontur auf dem Eis. Foto: Currenta. Foto: Currenta GmbH & Co. OHG

Dormagen Die Werkfeuerwehr des Dormagener Chemparks tauscht drei Mal die Woche Wasserschläuche gegen Eishockeystöcke und spielt mit einem Team in der Feuerwehr-Eishockey-Liga. Die Liebe zu den Elementen Feuer und Eis ist gleich stark.

Heinrich Lüneburg ist Werkfeuerwehrmann im Dormagener Chempark und einer der längsten aktiven Eishockeyspieler der Werkmannschaft. Der 52-Jährige hat nicht nur einige seiner Kollegen für den Eissport begeistern können, auch sein Sohn Hendrik macht es ihm nach. „Hendrik macht gerade seine Ausbildung zum Feuerwehrmann bei uns in Dormagen. Und er spielt mit mir zusammen im Eishockeyteam. Das macht mich sehr glücklich“, sagt Lüneburg.

Die „Backdraft Cologne“, wie sich die das Team der schlittschuhlaufenden Feuerwehrmänner nennt, spielt am Kölner Lentweg in der Deutschen Feuerwehr-Eishockey-Liga (FEL). An drei Tagen der Woche trainieren die Brandschützer für etwa 20 Minuten nach dem Dienst auf der Wache. Der Teamname Backdraft Cologne geht auf einen amerikanischen Feuerwehrfilm aus den 1990er-Jahren zurück.