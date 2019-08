Cannabis als Heilmittel : Irritierendes Werbeplakat für Hanfprodukt hängt in Dormagen

Dormagen In Dormagen findet sich ein angeheftetes DIN-A-4-Blatt, das den einen oder anderen Bürger zumindest irritiert hat: „Jetzt Hanf Vollextrakt kostenlos testen!“ Was steckt dahinter?

Die Sparkasse Neuss hat hier ihre Filiale, und sowohl der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe als auch seine Landtagskollegin Heike Troles (beide CDU) haben an der Kölner Straße 93 ihre Wahlkreisbüros, wie die Beschilderung verrät. An der Mauerseite wird seit eh und je kräftig geworben, derzeit für das Zonser Oktoberfest ebenso wie den „Zirkus des Horrors“ in Krefeld. Inmitten der bunten Plakatwand findet sich ein angeheftetes DIN-A-4-Blatt, das den einen oder anderen Bürger zumindest irritiert hat. „Jetzt Hanf Vollextrakt kostenlos testen!“, ist der Text überschrieben, und wo von Hanf die Rede ist, fällt nicht allein lateinkundigen Konsumenten schnell die Übersetzung Cannabis ein – was noch schneller die Frage der Legalität aufwirft.