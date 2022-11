Werbegemeinschaft Dormagen : City-Offensive will Innenstadt weiter beleben

Dormagen Ende des Monats will die Werbegemeinschaft CiDo mit ihren Mitgliedern über die Pläne und Projekte für das kommende Jahr diskutieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viele Branchen leiden noch unter den Folgen der Corona-Pandemie und ihrer Lockdowns, personell und wirtschaftlich. Dazu kommen in diesem Jahr noch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, Störungen in den Lieferketten, Inflation und steigende Energiekosten für Unternehmen und Bürger quer durch alle Branchen. Belastet werden aber auch die Städte und Gemeinden in Deutschland, die dadurch gezwungen sind auch in ihren jeweiligen Haushalten den Rotstift anzulegen.

CiDo-Vorsitzender Guido Schenk will über die Pläne 2023 sprechen. Foto: privat Foto: Schenk

Auch auf die Stadt Dormagen und die in der Werbegemeinschaft City-Offensive Dormagen (CiDo) versammelten Unternehmen kommen neue Herausforderungen im Jahre 2023 zu. So stimmt CiDo-Vorsitzender Guido Schenk die Mitglieder auf das nächste Jahr und auf die Jahreshauptversammlung am 30. November ein, die um 19.30 Uhr im Hotel-Restaurant „Höttche“ beginnt.

„In der Versammlung wollen wir überlegen, wie wir uns gemeinsam darauf einstellen können und die Innenstadt auch weiterhin belebt halten können“, so Schenk. Als Gäste wird die CiDo auch Vertreter des städtischen Planungsamtes und der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) begrüßen können.

Auf der Tagesordnung stehen neben den Regularien (unter anderem Bericht des Vorstandes und der Kassiererin) der Sachstand zum „Masterplan Innenstadt“, der auch für Händler und Geschäftsleute von hoher Bedeutung ist. Die CiDo ist als Interessenvertreterin ein wichtiger Player in diesem Verfahren. Der Vorstand wird in der Versammlung ferner über die geplanten Änderungen bei den Stadtfesten im kommenden Jahr berichten, wo es um eine Reduzierung der Veranstaltungstage auf die Sonntage gehen soll. Darüber hinaus wird über neue Projekte informiert. So über das Thema Wasserspender in der Innenstadt, über Abholboxen oder die wieder aufkommende Idee einer Markthalle in der Innenstadt. Vorstandswahlen stehen dieses Jahr nicht auf dem Programm.

(schum)