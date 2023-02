Historisches Rathaus in Dormagen Das erwartet Besucher bei der Welterbe-Ausstellung

Dies bestätigt auch Michaela Holzberg, Leiterin des Büros für Leichte Sprache: „Durch Leichte Sprache werden Texte in eine für jeden verständlichere Form gebracht. Das Verstehen von Informationen ist der Schlüssel zur Teilhabe.“ Im Büro für Leichte Sprache arbeiten 23 interessierte und engagierte Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten. Zu ihnen gehören unter anderem Menschen verschiedener Wohngruppen der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss – wie etwa aus dem Haus in Nievenheim. Die angepassten Texte werden einer Prüfgruppe vorgelegt. Stellvertretend für andere Menschen, die über sprachliche Barrieren stolpern, lesen die Prüferinnen und Prüfer die Texte und geben ein Feedback, ob sie alles verstanden haben. Den Übersetzerinnen und Übersetzern habe die Arbeit an der Broschüre viel Spaß gemacht, so die Stadt. „Bei solch spannenden Themen geht das Schreiben ganz leicht von der Hand“, sagt Olaf Ackerschott, Leiter des Hauses der Lebenshilfe in Nievenheim, der eng mit dem Büro für Leichte Sprache zusammenarbeitet.