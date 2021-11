Bäume verlieren Blätter und Früchte : Dormagens Revierförster hat alle Hände voll zu tun

Dormagen Der Herbst ist da. Die Blätter an den Bäumen verfärben sich, Früchte fallen herab und die Blätter folgen. Revierförster Theo Peters erklärt die „Mechanik“ dahinter und Besonderheiten zum Knechtstedener Wald. Und welcher Baum was abwirft, verrät unser Quiz - wissen Sie es auch?

Der Wald wird von Peters regelmäßig durchforstet, ungefähr alle fünf bis zehn Jahre, damit die Bäume vitaler werden. Die Vitalität kann einerseits dadurch gesteigert werden, dass der Förster dem Baum beispielsweise mehr Platz an der Wurzel schafft, indem kranke Bäume entfernt werden. Andererseits kann auch dafür gesorgt werden, dass den Baum genug Licht erreicht. So stärkt Peters die Gesundheit des Baumes. Man muss sich dies vorstellen wie eine Art menschliches Immunsystem, das der Förster verbessert. Der Baum drückt seine Vitalität dann in Form von grünen Blättern, vermehrter Nadelmasse und Stabilität an der Wurzel aus.