Nach Schüssen in Horrem : Verletzter ist polizeibekannt – Schütze hat keinen Waffenschein

Horrem Nach dem nächtlichen Streit in Horrem, bei dem ein 27 Jahre alter Kölner (zuvor war von einem Dormagener die Rede) angeschossen worden ist, gibt es weitere Details.

So muss es eine heftige verbale Auseinandersetzung gegeben haben, die dann in dem Schuss eskalierte . Der 27-Jährige ist laut Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf „polizeibekannt“.

Er ist nachts um 4 Uhr so ausgerastet, dass er die Haustür des Einfamilienhauses eingetreten hat und dann im Flur unmittelbar auf den Wohnungseigentümer getroffen ist. Der hatte zwischenzeitlich zu seinem Gewehr gegriffen (die Staatsanwaltschaft spricht offiziell von einer „Langwaffe“), führte sich so bedroht, dass er seine Waffe abfeuerte und den Kölner in den Oberkörper traf. Über einen Waffenbesitzschein verfügt der 60 Jahre alte Wohnungseigentümer allerdings nicht. Das Opfer wurde mit der lebensgefährlichen Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Sein aktueller Zustand am Mittwoch Nachmittag wurde als „stabil“ bezeichnet.