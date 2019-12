Im Klosterhof Knechtsteden : Weihnachtsmesse nur für den Hund

Alles was das Hundeherz begehrt, gab es auf der Messe im Knechtstedener Klosterhof. Das Angebot erstreckte sich vom Leckerchen bis zur Klangschalen-Massage. Foto: Vera Straub

Dormagen Die Hundeweihnachtsmesse lockte auch bei der neunten Auflage viele Besucher in den Klosterhof Knechtsteden. Von Accessoires über Futter und Leckerchen bis hin zu Informationen wurde ein umfassendes Programm geboten.

Die Hundeweihnachtsmesse im Klosterhof ist unter Hundefreunden längst zu einem Pflichttermin in der Vorweihnachtszeit geworden. Und so standen bereits vor der offiziellen Eröffnung zahlreiche Herrchen und Frauchen vor dem Eingang in der Schlange.