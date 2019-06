Ab 2020 in Dormagen : Weihnachtsmarkt wird zum "Naschmarkt"

Dormagen Der neue Betreiber des Weihnachtsmarktes ab 2020 erläutert sein Konzept. Nicht nur der Name soll sich ändern. Es soll etwa auch Eisstockschießen geben.

Dessen Chef, Wilhelm von der Gathen, hatte kein fertiges Papier mitgebracht, gab gleichwohl interessante Einblicke in das, was er in der Weihnachtssaison des kommenden Jahres vorhat. Aufhorchen ließ der Titel des künftigen Weihnachtsmarktes, der zwar noch ein Arbeitstitel sei, so sagte er, der es aber wohl werden wird: So wird von der Gathen über die gut vier Wochen vor dem Historischen Rathaus einen „Naschmarkt“ präsentieren. „Wir brauchen ein besonderes Highlight, um Besucher anzulocken“, sagt er. So sollen Hersteller von Printen gewonnen werden, ebenso Bonbon-Macher und andere. „Es wird kein reiner Weihnachtsmarkt.“ Es werde eine Bahn für Eisststockschießen geben (das Unternehmen wirbt mit der „größten mobilen Eisbahn Europas“) und „Erlebnis-Gastronomie“.