Freizeit in Dormagen : Weihnachtsmarkt „to go“ in Stürzelberg kam gut an

Weihnachtsmarkt „to go“ in Stürzelberg kam gut an

Stürzelberg Trotz coronabedingter Einschränkungen honorierten die Besucher der Weihnachtshütte das Engagement der Organisatoren um Agnes Meuther. Ein Renner waren die Weihnachtstassen.

Der Weihnachtsmarkt in Stürzelberg, der traditionell an einem Wochenende in der Adventszeit stattfindet hat zwar zum 18. Mal stattgefunden, coronabedingt, aber in ganz anderer Form. Um es vorweg zu nehmen: Die Variante „to go“ (zum Mitnehmen) kam trotzdem gut an.