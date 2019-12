Weihnachtskonzert in Dormagen : The-Cure-Coverband spielt groß auf

Dormagen Ganz auf das Original konzentriert, überzeugte „Curiosity“ im Pink.

Zu Gast am Höhenberg war die 1986 aus der Taufe gehobene und 2008 von Vincent Crepin reaktivierte belgische Tribute-Band „CURIOSITY plays The Cure“. Ihr fester Standort ist Lüttich. Sie haben seit jeher ein Faible für die britische Pop-/Rock-/ Wave- und Gothic-Band „The Cure“. Das hat ihnen 1988, gerade einmal zwei Jahre nach ihrer Gründung, eine Auszeichnung eingebracht: „Best European Tribute Band the Cure“. Das will schon was heißen. Und wieder einmal fragte man sich an diesem Abend im „Pink“, ob nun das Original auf der Bühne steht oder was es mit den äußerst munteren Burschen dort vorn eigentlich auf sich hat.