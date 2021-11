Beliebte Veranstaltung in Dormagen : Weihnachtliche Hundemesse in Knechtsteden

Schon in vorherigen Jahren fand die Messe in Dormagen statt. Foto: Krauß

Knechtsteden Die Hundeweihnachtsmesse feiert ihr 10-jähriges Bestehen in diesem Jahr im Kulturhof in Knechtsteden. Ein umfangreiches Programm ist geplant.

Es wird tierisch in Dormagen: Die in vielen Städten beliebte Veranstaltung „Weihnachts-Hundemesse“ feiert in diesem Jahr ihr Zehn-Jahres-Jubiläum, und für diesen besonderen Anlass hat Veranstalterin Astrid Krauß in diesem Jahr den Kulturhof Knechtsteden als Veranstaltungsort ausgewählt. Am Sonntag, 28. November, von 10 bis 17 Uhr werden Hundebesitzer und Interessierte in den Kulturhof eingeladen.