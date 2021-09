Rätsel der Stadt Dormagen : Was steckt hinter der BBZ-Skulptur?

Serie Dormagen Die Skulptur vor dem Berufsbildungszentrum in Dormagen erfreut sich großer Beliebtheit. Doch was steckt eigentlich hinter dem ungewöhnlichen Objekt?

Es handelt sich wahrscheinlich um eines der modernsten Kunstwerke im öffentlichen Raum, welches täglich von hunderten von Menschen gesehen wird. Auf der beliebten Plattform „Google Maps“ hat das beeindruckende Objekt einen eigenen Eintrag, die Fotos des Kunstwerkes erzielten bisher über 2.200 Aufrufe. Die Rede ist von der Skulptur „Einheit in Vielfalt“, die seit über 20 Jahren vor dem Haupteingang des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Dormagen steht.

Das BBZ befindet sich am verkehrsreichen Willy-Brandt-Platz 5. Durch die Größe ist das Röhrengebilde auch vom gegenüberliegenden Busbahnhof gut erkennbar. Die Idee zu der ungewöhnlichen Konstruktion entstand im Schuljahr 1997/98 in der Abteilung „Metall“ des BBZ. Es sollte ein Objekt gestaltet werden, welches durch seine äußere Form in Spannung zu den Ecken und Kanten des wuchtigen Gebäudes steht. Zugleich wollte man die unterschiedlichen Ausbildungsbereiche des BBZ in der Öffentlichkeit darstellen.