Pistole, Handys, Turnbeutel : Was in Dormagener Stadtbussen gefunden wird

Was in Dormagener Stadtbussen gefunden wird

Dormagen Immer wieder entdecken die Fahrer des Stadtbusses Dinge, die Fahrgäste liegen gelassen haben. Unter diesen Fundstücken sind mitunter Kuriositäten.

Das war wirklich kein Glückstag für einen Mann, der Fahrgast in einem der Dormagener Stadtbusse gewesen war. Eigentlich war es sogar ein extrem schlechter Tag für den Passagier, wie Klaus Schmitz mit einem Schmunzeln anmerkt. Der Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft (SVGD) Dormagen erinnert sich noch gut an jene Begebenheit, die für den Betreffenden mit hoher Wahrscheinlichkeit – Genaueres ist nicht überliefert – vor dem Kadi endete. Der Pechvogel jedenfalls hatte nicht nur seinen Sportbeutel im Stadtbus liegen gelassen; bei näherer Inspektion des Behältnisses durch Mitarbeiter der SVGD war auch aufgeflogen, dass sich darin Drogen befanden. Und als der Beutel-Besitzer bei der SVGD nachfragte, war die Polizei bereits informiert.

Ein anderer kurioser Fall: Einer Mutter fiel erst Minuten nach Verlassen des Stadtbusses auf, dass sie ihr vierjähriges Kind, das im Gefährt eingeschlafen war, zurückgelassen hatte. Über Funk wurde der Busfahrer informiert, und die Frau konnte ihren Nachwuchs schon bald darauf wieder in die Arme schließen.

So folgenschwer ist die Vergesslichkeit von Fahrgästen im Stadtbus normalerweise nicht. Wie oft jemand etwas in den Fahrzeugen verliert, überrascht aber doch. „Pro Woche finden wir in unseren Bussen im Durchschnitt mindestens ein bis zwei Portemonnaies und ein Handy“, berichtet Schmitz auf Anfrage unserer Redaktion.