Fotos Was diese Menschen wichtig für Dormagen macht

Noch nie haben die Laien in der katholischen Kirche so stark ihre Stimme erhoben. Die Kritik am verkrusteten System und an der Haltung von Kardinal Woelki ist groß. In Nievenheim ist Birgit Linz-Radermacher aus dem Pfarrgemeinderat von St. Pankratius ein Sprachrohr und mit vielen Aktionen eine Kämpferin für den Synodalen Weg, für mehr Mitsprache und eine neue Definition der Rolle der Frau in der Kirche.