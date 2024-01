Neujahrsempfang in Dormagen Was 2024 in der Gemeinde St. Michael ansteht

Er erinnerte an die schönen Momente im vergangenen Jahr und machte auf die besonderen Termin in 2024 aufmerksam. Am 30. Mai wird wieder das Fronleichnamsfest gefeiert, der Runde Tisch zur Vorbereitung dieses Festes kommt am 10. April zusammen. Am 9. Juni findet nach elf Jahren endlich wieder der Diözesanjungschützentag in Hackenbroich statt. Am 20. September findet in St. Michael wieder eine Firmung statt.