Natur in Dormagen Deshalb sieht man immer mehr Silberreiher

Sie sind zierlich, haben lange Beine, einen gelben Schnabel und ein schneeweißes Gefieder: Auf den Dormagener Wiesen, Feldern und bisweilen auch am Rhein sieht man in letzter Zeit immer öfter Silberreiher. Im Schnee sind sie nun hervorragend getarnt. Die Vögel sehen fast gleich aus wie ihre Verwandten, die Graureiher. Aber wie es ihr klingender Name sagt, tragen sie eben ein weiß-silbernes statt ein graues Kleid. Und anders als ihre Verwandten sind sie in Mitteleuropa und am Niederrhein eigentlich nicht heimisch.