Wartungsarbeiten in Dormagen Feuerwehr pumpt Stadtbad Sammys leer

Während des Abpumpens der rund 1,5 Millionen Liter Wasser ist im Bereich des Hallenbades an der Robert-Koch-Straße mit einer erhöhten Lärm- und Verkehrsbelästigung zu rechnen. Aufgrund der hohen Wassermenge dauern die Arbeiten mehrere Stunden an. Mit dem abgepumpten Wasser wird in Absprache mit den Technischen Betrieben die anliegende Parkanlage bewässert. Der Chlorgehalt des Wassers wird im Vorfeld auf ein für Pflanzen und Bäume verträgliches Maß abgesenkt.