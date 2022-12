Verein in Dormagen Wanderfreunde feiern 40-Jähriges mit Fest und Ehrungen

Als Gast richtete der stellvertretende Bürgermeister René Schneider ein Grußwort der Stadt an die Anwesenden. In seiner Rede wies er auf die vielen Absprachen mit den Wanderfreunden hin, so erfolgten 25 Wandertage und die Ausschilderung der permanenten Wanderwege durch Zons und die Zonser Heide sowie Hackenbroich zum Kloster Knechtsteden. Er erwähnte auch die vielen Wanderer, die durch diese Veranstaltungen nach Dormagen kommen. Auch die jährliche Organisation an Wanderungen innerhalb der Tannenbuschwoche wurden von Schneider gelobt. Einen Rückblick auf 40 Jahre Wanderfreunde gab Jürgen Reimann. Er zeigte anhand von Beispielen, wie sich das Wandern verändert hat. Vom Volkssport der Vereine im Umkreis von 30 Kilometern zu selbstorganisierten Wanderungen im Rhein-Kreis-Neuss, Köln, Düsseldorf und Umgebung. Der Verein bietet den Mitgliedern über 50 Termine im Jahr an, die gerne angenommen werden. „Die Wanderfreunde sind der lebende Beweis dafür, dass der Verein Zukunft hat.“