Am Sonntag in Dormagen Neue Staffel der „Waldkonzerte“ startet im Tannenbusch

Um 12.30 Uhr dann der Auftritt der Big Band der Musikschule Dormagen unter der Leitung von Emanuel Dähn und Sebastian Bauer. In klassischer Big Band-Besetzung mit Trompeten, Posaunen, Saxofonen und Rhythmusgruppe sowie Gesang werden Klassiker wie „Satin Doll“ und „On The Sunny Side of the Street“ bis hin zu zeitgenössischer Big Band Literatur aus dem Repertoire der WDR-Big-Band gespielt.