VR Bank schafft Wohnraum in Dormagen Spatenstich für bezahlbare Wohnungen

Mit dem Neubau der 29 Wohnungen wird das Ende der Schulstraße in Richtung Zons zu einem schicken Wohnquartier. Neben Einfamilienhäusern finden sich hier moderne Mehrfamilienhäuser und demnächst zwei weitere Wohnblöcke, die sich durchaus „grün“ nennen dürfen. „Für uns als Architekten ist es toll, wenn der Bauherr mit einer Vision auf uns zukommt, die wir dann umsetzen dürfen. Der Gedanke der Nachhaltigkeit hat hier ganz klar den Weg gewiesen“, freut sich der Architekt Markus Schmale. „Die beiden Wohnblöcke werden doppelt gedämmt, erhalten neben viel Grün, eine Fotovoltaikanlage auf den Dächern oder eine Vorinstallation für Balkonkraftwerke, falls die Mieter ein solches in Betrieb nehmen wollen“, sagt Michael Müller von Schmale Architekten, der das Projekt federführend begleitet. Auch andere Nachhaltigkeitsaspekte spielen beim Bau eine wesentliche Rolle. So wird zugunsten echter Baumstandorte komplett auf eine Tiefgarage sowie eine Unterkellerung der Gebäude verzichtet. Kompensiert wird dies durch Kellerersatzflächen in den Wohnungen sowie gemeinschaftliche Hauswirtschaftsräume im Erdgeschoss. Darüber hinaus entstehen eine parkähnliche Gartenanlage mit eigenem Kinderspielplatz sowie begrünte Flachdächer.