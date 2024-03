Landesjugendamt geht Hinweisen nach Kindeswohlgefährdung in einer Kita in Dormagen?

Für Eltern muss es ein Albtraum sein. An dem Ort, an dem ihr Kind unbeschwert erste Freundschaften knüpfen und gut behütet werden soll, passiert das Unfassbare, das eigentlich nie passieren darf. Ein möglicher Fall von Kindeswohlgefährdung. Was genau in der Kita „Starke Kinder“ geschehen ist, ist noch unklar. Fakt ist aber: Die Leiterin ist seit Dienstag, 19. März, nicht mehr im Dienst. Das bestätigte Marc Hoffmann, Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung des Evangelischen Sozialwerks, dem Träger der Kita, gegenüber unserer Redaktion. Im Raum stehen Vorwürfe der Kindeswohlgefährdung, entsprechende Behörden wurden eingeschaltet.