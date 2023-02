Herzwoche in Dormagen Vortrag und Diskussion mit Herz-Experten Haude

Das Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen: Das Herz ist aus dem Takt geraten, schlägt unregelmäßig und oft zu schnell. Unbehandelt drohen ernste Folgen bis hin zur Herzschwäche oder dem Schlaganfall. In den Vorträgen wird das Thema Vorhofflimmern umfassend dargestellt. Was ist Vorhofflimmern? Wie lässt es sich diagnostizieren, und welche Störungen kann es auslösen? Die Herzexperten informieren außerdem über die Behandlungsmöglichkeiten mit Medikamenten bis hin zur Verödung, der Katheterablation. Den Vorträgen schließt sich eine Frage- und Diskussionsrunde mit den Referenten an.