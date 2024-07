Trotz Regen in Dormagen Vorstellung von Kom(m)ödchen findet auf Freilichtbühne statt

Und zu einem Urlaubsflirt der besonderen Art laden die Improvisationsspezialisten der Springmaus für Samstag, 13. Juli, um 20 Uhr ein. In ihrem Programm „BÄÄM – Das Sommer-Special“ tischen sie einen bunt gemixten Cocktail aus improvisierten Geschichten auf, die nur der Sommer bieten kann. Ob mit der ganzen Familie am überfüllten Strand auf Mallorca, in Robinson-Crusoe-Manier auf einer einsamen Südseeinsel oder im Getümmel einer mexikanischen Großstadt. Wohin die Reise geht, bestimmt allein das Publikum.